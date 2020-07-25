Европа

В Германии начали расследование после наезда автомобиля на толпу людей

16:50, 26 июля 2020
Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Криминальная полиция Берлина начала расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля Mercedes, который совершил наезд на толпу людей недалеко от станции Zoologischer Garten. Рядом с ней находится Берлинский зоопарк.

Мужчину подозревают в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение. У полиции пока нет данных, что наезд был совершён по религиозным или политическим мотивам.

Криминальная полиция ведёт в отношении 24-летнего водителя, который сегодня утром ранил семь человек на Харденбергплатц, расследование по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение, — сообщили в полиции Берлина.

По данным местной прессы, водитель автомобиля с эстонскими номерами хотел повернуть, но не справился с управлением и врезался в тротуар.

NEWS.ru писал, что в Сиднее машина врезалась в магазин с мусульманской одеждой. В результате инцидента пострадали 12 человек, в том числе водитель. Инцидент не связывают с террорризмом.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях