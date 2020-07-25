В Германии начали расследование после наезда автомобиля на толпу людей

https://static.news.ru/photo/39d4b6b8-cf49-11ea-9268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Криминальная полиция Берлина начала расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля Mercedes, который совершил наезд на толпу людей недалеко от станции Zoologischer Garten. Рядом с ней находится Берлинский зоопарк.

Мужчину подозревают в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение. У полиции пока нет данных, что наезд был совершён по религиозным или политическим мотивам.

Криминальная полиция ведёт в отношении 24-летнего водителя, который сегодня утром ранил семь человек на Харденбергплатц, расследование по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение, — сообщили в полиции Берлина.

LAST UPDATE Unfallstelle am Bahnhof Zoo ist wieder frei gegeben. Gegen den 24-JÃ¤hrigen wird wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und gefÃ¤hrlichen Eingriffs in den StraÃenverkehr ermittelt. #lasttweet pic.twitter.com/AYhTCAbudw — Axel Lier (@Reporter_Flash) July 26, 2020

По данным местной прессы, водитель автомобиля с эстонскими номерами хотел повернуть, но не справился с управлением и врезался в тротуар.

NEWS.ru писал, что в Сиднее машина врезалась в магазин с мусульманской одеждой. В результате инцидента пострадали 12 человек, в том числе водитель. Инцидент не связывают с террорризмом.