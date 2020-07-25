В Германии начали расследование после наезда автомобиля на толпу людей

https://static.news.ru/photo/39d4b6b8-cf49-11ea-9268-fa163e074e61_660.jpgФото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press
Криминальная полиция Берлина начала расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля Mercedes, который совершил наезд на толпу людей недалеко от станции Zoologischer Garten. Рядом с ней находится Берлинский зоопарк.
Мужчину подозревают в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение. У полиции пока нет данных, что наезд был совершён по религиозным или политическим мотивам.
Криминальная полиция ведёт в отношении 24-летнего водителя, который сегодня утром ранил семь человек на Харденбергплатц, расследование по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение, — сообщили в полиции Берлина.
LAST UPDATE Unfallstelle am Bahnhof Zoo ist wieder frei gegeben. Gegen den 24-JÃ¤hrigen wird wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und gefÃ¤hrlichen Eingriffs in den StraÃenverkehr ermittelt. #lasttweetpic.twitter.com/AYhTCAbudw