В ФРГ работники зоопарка готовятся одних животных кормить другими

https://static.news.ru/photo/cf6212aa-7f32-11ea-9723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В зоопарке немецкого города Ноймюнстер из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса некоторых животных могут начать усыплять и скармливать другим.

Об этом сообщила директор зоопарка Вирена Каспари. По её словам, животным нужно много корма, но из-за коронавируса администрация не может себе позволить закупку такого количества еды. В случае если запасов не будет хватать совсем, некоторых зверей усыпят, передаёт РЕН ТВ.

В худшем случае нам придётся кормить некоторых животных другими, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что директор Московского цирка Александр Попов сообщил, что в Караганде из-за режима ЧП застряли животные и сотрудники.