В ФРГ работники зоопарка готовятся одних животных кормить другими

В зоопарке немецкого города Ноймюнстер из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса некоторых животных могут начать усыплять и скармливать другим.
Об этом сообщила директор зоопарка Вирена Каспари. По её словам, животным нужно много корма, но из-за коронавируса администрация не может себе позволить закупку такого количества еды. В случае если запасов не будет хватать совсем, некоторых зверей усыпят,
В худшем случае нам придётся кормить некоторых животных другими, — сказала она.
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