В ФРГ повторно отправили в тюрьму за отрицание холокоста 92-летнюю женщину

https://static.news.ru/photo/500b8408-3663-11eb-8ffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Hausmann/Global Look Press

Суд в Берлине приговорил к одному году тюремного заключения 92-летнюю Урсулу Хавербек, которая только в октябре освободилась из мест лишения свободы после отбытия двухлетнего срока за отрицание холокоста.

Как передаёт Der Spiegel, пожилую женщину в этот раз осудили за размещённое в Сети в марте 2018 года видео, в котором она утверждает, что Аушвиц-Биркенау не был лагерем смерти. На оглашение приговора Хавербек не явилась.

В 2017 году суд города Ферден приговорил женщину к двум годам заключения, посчитав доказанной её вину в восьми эпизодах разжигания межнациональной розни.

Комплекс концлагерей Аушвиц-Биркенау в районе польского города Освенцим с 1942 года стал самым крупным местом уничтожения евреев Европы. В нём нацисты отравили газом и сожгли в крематориях более миллиона представителей еврейского народа и советских военнопленных.

В сентябре компания Shoen Cooperman Research по заказу Комиссии по еврейским материальным искам к Германии провела исследование, в рамках которого выяснила, хорошо ли жители США осведомлены о холокосте, писал NEWS.ru. Оказалось, что 11% молодых американцев уверены, что в случившемся виноваты сами евреи. 63% знают, что нацистами было убито шесть миллионов евреев, 36% считают, что их погибло два миллиона или меньше. 48% респондентов не смогли назвать ни один из концлагерей или гетто, созданных в Европе во время холокоста.