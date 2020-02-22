https://static.news.ru/photo/60a5adfe-5561-11ea-ab85-fa163e074e61_660.jpg Хорст Зеехофер Фото: Reiner Zensen /www.imago-images.de/Global Look Press

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер считает, что правила выдачи разрешений на ношение оружия нужно ужесточить, а также ввести для его владельцев регулярные тесты на психическое здоровье. Таким образом он отреагировал на стрельбу в немецком городе Ханау, которую устроил экстремист, предположительно страдавший психическим заболеванием.

Если следствие подтвердит, что нападавшего можно было лишить лицензии раньше, то нужно менять действующие правила, — сказал газете Bild Зеехофер.

По его словам, в настоящее время в ФРГ регулярных медицинских проверок в отношении владельцев оружия не проводится. Заявку на ношение оружия может подать любой гражданин ФРГ, который желает заниматься спортивной стрельбой, охотой или коллекционированием. Если заявитель страдает от алкогольной или наркотической зависимости, имеет проблемы с психикой, то в разрешении ему откажут. Для лиц моложе 25 лет обязательна ещё и психологическая экспертиза. Именно по поводу возрастного ценза этой экспертизы и возникли споры, так как стрелку из Ханау на момент совершения преступления было больше 40 лет.

Как писал NEWS.ru, у подозреваемого, устроившего стрельбу в германском Ханау, были проблемы с психикой. Об этом рассказал руководитель Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) Хольгер Мюнх. Специалисты считают, что мужчина страдал от «тяжёлого психического заболевания».

Правый радикал-одиночка Тобиас Р., увлекавшийся конспирологическими идеями, в ночь на 20 февраля расстрелял девять человек, затем, как предполагает следствие, убил свою мать и свёл счёты с жизнью. Всего погибли 11 человек. По данным местных СМИ, мужчина был гражданином ФРГ, а его жертвами стали курды.