https://static.news.ru/photo/d7a047dc-54b4-11ea-bd10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

У подозреваемого, устроившего стрельбу в германском Ханау, были проблемы с психикой. Об этом рассказал руководитель Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) Хольгер Мюнх.

Специалисты считают, что мужчина страдал от «тяжелого психического заболевания». Точный диагноз огласят позднее, передаёт ТАСС.

Трагедия произошла в ночь на четверг в федеральной земле Гессен в городе Ханау. Правый радикал-одиночка Тобиас Р., увлекавшийся конспирологическими идеями, расстрелял девять человек, затем, как предполагает следствие, убил свою мать и свёл счёты с жизнью. Всего погибли 11 человек. По данным местных СМИ, мужчина был гражданином ФРГ, а его жертвами стали курды. Сейчас германская Генпрокуратура расследует все обстоятельства произошедшего, отмечая, что раньше преступник в среде экстремистов замечен не был.

Как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мужчина действовал из соображений расизма, правого экстремизма и ненависти к людям другого происхождения. Правоохранители расследуют случившееся как теракт, опрошены порядка 40 свидетелей.