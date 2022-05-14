В Финляндии заявили о готовности к реакции России на вступление в НАТО

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Финляндия готова к любой реакции России в связи со вступлением страны в НАТО, об этом заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен в эфире Sky News. Она отметила, что данный шаг Финляндией продиктован желанием «обзавестись новыми союзниками». Туппурайнен сообщила, что решение о вступлении в Альянс не должно никого провоцировать.

Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, и мы не боимся. Мы готовились к всевозможным действиям, и это касается наших собственных решений, — сказала министр.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв предрёк Финляндии уничтожение в случае её вступления в НАТО и попыток вступить в вооружённое противостояние с РФ. При этом он предположил, что Финляндия вряд ли сама решит напасть на Россию. Если это произойдёт, то будет спровоцировано США и другими партнёрами Хельсинки по Альянсу.

Финляндия и Швеция, ранее являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государства передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.