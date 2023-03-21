В Финляндии раскрыли последствия заявления Марин о военной помощи Киеву Финский депутат Рейонен: военная поддержка Украины может создать опасность для страны

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Санна Марин

Заявления премьер-министра Финляндии Санны Марин о передаче истребителей Украине могут создать опасность для страны, заявила депутат Минна Рейонен. В своем обращении к правительству она отметила, что Россия может расценить подобные действия как прямое участие в украинском конфликте. Парламентарий подчеркнула, что нацбезопасность Финляндии имеет важное значение, поэтому в вопросах обороны власти должны исходить из соображений здравого смысла и сдержанности, сообщает Lenta.ru.

Премьер-министр Санна Марин рассказала о передаче Украине финских истребителей <...> Информация об общественных дебатах, видимо, быстро распространилась и в России. Обеспечение безопасности Финляндии имеет важное значение. Сдержанность и здравый смысл особенно важны в вопросах обороны , — уточнила Рейонен.

Депутат выразила недовольство тем, что премьер-министр делает заявления о военной поддержке Киева в условиях развивающегося конфликта на Украине и возможности обострения ситуации. Она уточнила, что о решении Санны Марин по поставкам истребителей не знали ни президент страны, ни министр обороны. В этой связи парламентарий обратилась к правительству, чтобы узнать, как оно оценивает риски от действий премьер-министра.

Какие риски для Финляндии представляло заявление премьер-министра, когда передача истребителей Украине обсуждалась таким образом, что ни президент, ни другие заинтересованные стороны не знали об этом? — спросила Рейонен.

Марин в ходе визита в Киев заявила, что власти Финляндии могут обсудить вопрос передачи Киеву истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Она отметила, что дискуссия по данному вопросу находится на ранней стадии и для этого необходимо сотрудничество на международном уровне.