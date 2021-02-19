В Финляндии хотят наказывать тюрьмой за отказ от тестирования на COVID-19

https://static.news.ru/photo/8454127c-72c0-11eb-87e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Финляндии собираются ввести ответственность за отказ от прохождения теста на коронавирусную инфекцию. Соответствующий законопроект внесло в парламент Министерство социального благополучия и здравоохранения.

Например, во время эпидемии COVID-19 региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре в аэропорту. Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трёх месяцев, — приводит РИА Новости выдержку из текста проекта закона.

Ранее правительство Финляндии приняло решение о продлении введённых из-за пандемии коронавируса ограничений на въезд в страну до 18 марта. С 19 февраля Финляндия будет закрывать на ночь для пассажирского движения, кроме абсолютно необходимых поездок, три пункта пропуска на границе с Россией: Ваалимаа, Нуйямаа и Ниирала.

Как сообщал NEWS.ru, в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. Он получил название Fin-796H. В сообщении экспертов говорится, что ранее неизвестный вариант коронавируса был обнаружен в образце из южной части Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.