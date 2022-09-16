В Евросоюзе хотят запретить влиять государствам на политику СМИ Еврокомиссия предложила запретить влияние государств ЕС на политику европейских СМИ

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Еврокомиссия предложила принять Акт свободы СМИ, который, в частности, запретит влияние государств ЕС и политических партий на редакционную политику европейских СМИ, заявила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, передает ТАСС. Она также призвала создать в ЕС «более жесткие нормы, чтобы бороться с дезинформацией».

Мы предлагаем принять Акт свободы СМИ. Эта будет свод норм для мира, в котором мы живем, а не для мира, в котором мы хотим жить. Мы намерены не допустить влияния государств на редакционную политику СМИ и создать такую политику назначения топ-менеджеров в СМИ, которая исключит назначения больших друзей одной конкретной политической партии, — заявила она.

Кроме того, Еврокомиссия намерена поставить под контроль процесс слияния крупных СМИ и обеспечить транспарентность работы владельцев СМИ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет санкций против РФ предусматривает новые ограничения против российских СМИ. По её словам, которые приводит в рамках санкций будет запрещено вещание трёх российских телеканалов, которые с точки зрения Еврокомиссии «целенаправленно распространяют дезинформацию» о ситуации на Украине. Названия каналов она не уточнила.