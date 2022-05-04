ЕС запретит вещание трёх российских телеканалов в рамках санкций

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет санкций против РФ предусматривает новые ограничения против российских компаний. По её словам, которые приводит Reuters, в рамках санкций будет запрещено вещание трёх российских телеканалов, которые, с точки зрения Еврокомиссии, «целенаправленно распространяют дезинформацию» о ситуации на Украине.

Они больше не смогут распространять свой контент где бы то ни было в ЕС и в какой бы то ни было форме, включая кабельное и спутниковое вещание, а также Интернет, — заявила фон дер Ляйен.

Названия каналов она не уточнила. Кроме того, в рамках новых санкций ЕС запретит импорт нефти из России и предложит новые меры в отношении Сбербанка. Также Еврокомиссия предложит санкции против военных РФ, включая тех, кто «руководил операцией в Мариуполе».

Ожидается, что подробности новых санкций против России будут объявлены до конца дня. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель ранее заявил, что новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти. Он отметил, что в шестой пакет санкций также будет входить отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию».