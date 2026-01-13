Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:55

В Евросоюзе высказались о диалоге с Россией

Politico: Евросоюз поддерживает ведение диалога с Россией

Эмманюэль Макрон и Джорджия Мелони Эмманюэль Макрон и Джорджия Мелони Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейский союз поддерживает призывы президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджии Мелони вести диалог с Россией, сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника. По его словам, дипломатия нужна, чтобы не позволить перейти «красные линии», которые установил ЕС.

Главная цель этой инициативы — не позволить перейти красные линии, проведенные ЕС, и дать понять США о наличии у союза собственных рычагов влияния, — сказано в сообщении.

Ранее Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что благополучие Европы во многом зависит от отношений с Россией. По его словам, лидерам европейских стран необходимо пересмотреть свою позицию, чтобы стабилизировать обстановку. Сенатор подчеркнул, что именно Брюссель «выстроил стену непонимания».

Европа
Россия
Евросоюз
дипломатия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Стало известно, как подорожали автомобили в России за год
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.