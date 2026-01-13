В Евросоюзе высказались о диалоге с Россией

Европейский союз поддерживает призывы президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджии Мелони вести диалог с Россией, сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника. По его словам, дипломатия нужна, чтобы не позволить перейти «красные линии», которые установил ЕС.

Главная цель этой инициативы — не позволить перейти красные линии, проведенные ЕС, и дать понять США о наличии у союза собственных рычагов влияния, — сказано в сообщении.

Ранее Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что благополучие Европы во многом зависит от отношений с Россией. По его словам, лидерам европейских стран необходимо пересмотреть свою позицию, чтобы стабилизировать обстановку. Сенатор подчеркнул, что именно Брюссель «выстроил стену непонимания».