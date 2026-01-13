«Лучше для всех»: в СФ высказались о готовности ЕС начать диалог с Россией Сенатор Джабаров: благополучие Европы во многом зависит от отношений с Россией

Благополучие Европы во многом зависит от отношений с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, лидерам европейских стран необходимо пересмотреть свою позицию, чтобы стабилизировать обстановку.

РФ всегда открыта к диалогу. Мы никогда не отказывались от контактов с зарубежными лидерами. Это они выстроили стену непонимания, недоверия. Европейцы должны осознать, что их благополучие и нормализация ситуации на европейском континенте во многом зависит от отношений с РФ и в политическом, и в экономическом плане. Чем быстрее они это поймут и откажутся от безрассудной поддержки Украины в плане проведения военных операций против России, тем будет лучше для всех, — высказался Джабаров.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.