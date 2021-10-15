В Евросоюзе осудили перепись населения в Крыму

В Евросоюзе негативно отреагировали на проведение переписи населения в Крыму и Севастополе, а также осудили старт призывной кампании на полуострове. По мнению европейских чиновников, эти действия России нацелены на дальнейший подрыв территориального суверенитета Украины, сообщает РИА Новости.

«ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на <...> территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября», — цитирует агентство заявление внешнеполитической службы ЕС.

В ведомстве полагают, что Россия таким образом пытается «узаконить аннексию» Крыма и тем самым ещё больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. В ней могу принять участие не только граждане РФ, но также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на её территории. Данные переписи в дальнейшем будут использованы властями для принятия решений о развитии регионов, строительстве новых дорог и объектов инфраструктуры, о необходимости новых законов.

В Госдуме отметили, что одна из главных целей переписи — точное определение категорий граждан, нуждающихся в адресной социальной помощи. По мнению депутатов, процедура является «очень своевременной» именно на фоне демографических потерь из-за пандемии COVID-19.