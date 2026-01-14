Эстония предложит Евросоюзу запретить визы участникам СВО

Эстония намерена вынести на обсуждение вопрос о запрете выдачи шенгенских виз и видов на жительство в Евросоюзе военным — участникам спецоперации на Украине, сообщает ERR со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну. Инициатива будет рассмотрена на ближайшей встрече министров иностранных дел стран ЕС в конце января.

Вопрос о расширении запрета Эстония планирует поднять на ближайшей встрече министров иностранных дел ЕС в конце января, а также в ходе двусторонних переговоров с европейскими партнерами, — говорится в сообщении телерадиокомпании.

По мнению министра, ограничения должны распространяться на всех военных, участвующих в спецоперации.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово сообщают о трудностях при оформлении шенгенских виз и попытках въезда в страны Европейского союза. Многие сталкиваются с сокращенными сроками виз, повышенными требованиями и отказами без объяснения причин. В последнее время путешественники также фиксируют значительное увеличение времени рассмотрения документов. Некоторые страны ЕС требуют страховые полисы не от российских компаний.