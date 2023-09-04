В Европе указали на решающий этап контрнаступления ВСУ Bild: ближайшие 3-4 недели будут решающими для наступления украинских сил

Фото: МО Украины

Ближайшие 3-4 недели будут решающими для наступления Вооруженных сил Украины, считает военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади. В статье для Bild он написал, что сейчас идет кампания на истощение, однако уже в ближайшие недели конфликт достигнет своего пика.

Расход боеприпасов и медленное истощение войск, вероятно, приведут к кульминационной точке этого наступления, — написал Гади.

Сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Он заявил, что на сегодняшний день ситуация в зоне СВО складывается именно так, однако нужно смотреть, что будет дальше.

До этого военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.