В Европе рассказали, какой мирный план по Украине устраивает ЕС РИА Новости: из всех мирных инициатив по Украине ЕС устраивает только план Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Евросоюз признает единственный вариант разрешение украинского конфликта — «мирный план» президента страны Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. Он также назвал «несвоевременной и политически мотивированной» инициативу Бразилии о прекращении огня на Украине, поскольку она была выдвинута в преддверии контрнаступления ВСУ.

Мы поддерживаем мирный план президента Зеленского, все его пункты, обсуждаем его продвижение на международной арене. Что касается других инициатив, то только украинцы могут решать, когда и где начинать взаимодействовать с Россией по любой инициативе, — сказал дипломат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал план Зеленского насмешкой и пустышкой. По его словам, все «мирные» инициативы Киева содержат заведомо неприемлемые условия.

О своем видении для возобновления мира на Украине Зеленский рассказал в ноябре прошлого года. Его план содержит следующие пункты: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».