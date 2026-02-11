Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 07:07

В Европе раскрыли хитрую уловку Киева на переговорах с Россией

Welt: Киев затягивает переговоры в надежде дождаться окончания зимы

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Правительство Украины намеренно затягивает мирные переговоры, так как надеется переждать холода, заявил находящийся в стране журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Он уточнил, что в Киеве есть много «ястребов», стремящихся к продолжению открытой конфронтации с Россией путем провокационных высказываний.

Их позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму и потом все будет иначе. Вот к чему все сводится, — отметил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

До этого китайские аналитики заявили, что президент США Дональд Трамп поставил украинского коллегу Владимира Зеленского в безвыходное положение. По их словам, теперь глава Украины вынужден выбирать между исчерпанием всех ресурсов государства и позорным столбом.

Украина
переговоры
планы
Россия
