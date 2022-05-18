В Европе призвали сократить потребление электроэнергии на 13% Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый план энергетической реформы в Евросоюзе

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила обновлённый план ЕК по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году — REPowerEU («ПерезапитатьЕвросоюз»), передаёт РИА Новости. Там говорится, что Евросоюз нуждается в дополнительных инвестициях на сумму €300 млрд и сокращении потребления энергии на 13%. Также ЕС намерен к 2030 году нарастить долю возобновляемой энергии до 45%.

В рамках плана REPowerEU предполагается диверсификация поставок газа, а также ускорение развёртывания возобновляемых источников.

Мы мобилизуем до €300 млрд. Порядка €75 млрд в качестве дотаций и €225 млрд в виде кредитов. Это включает часть финансирования — до €10 млрд — на недостающие звенья для (импорта. — NEWS.ru) сжиженного газа, чтоб ни одно государство не осталось в стороне, в холоде, — говорится в сообщении.

Глава ЕК вместе с тем анонсировала план по наращиванию военного потенциала сообщества, а также меры касательно помощи Украине. В рамках этого плана необходимо коллективно покупать энергоресурсы, во избежание конкуренции и отказаться от их импорта из России. Помимо этого, страны ЕС должны начать совместные закупки вооружения и военной техники.

Вместе с тем, по её словам, страны Евросоюза увеличат свои оборонные расходы на €200 млрд.

В вопросе Украины предлагается выделить ей в 2022 году до €9 млрд макрофинансовой помощи, а также создать план для реконструкции, нацеленный в том числе на реформы в стране. Отмечается, что необходим план, «полностью отражающий потребности, определённые Украиной».

Ранее немецкий экономист Кристиан Гейниц заявил, что в случае отказа от российского газа Германию ожидают большие убытки и холодная осень. По его словам, потери понесёт промышленность, в первую очередь химическая отрасль, которая потянет за собой и предприятия других сфер.