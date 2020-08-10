В Европе призвали Лукашенко обнародовать реальные результаты выборов

https://static.news.ru/photo/8c019654-db0b-11ea-a017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава Европейской народной партии и экс-председатель Евросовета Дональд Туск призвал белорусского лидера Александра Лукашенко обнародовать действительные результаты прошедших в республике президентских выборов.

Я призываю президента Лукашенко опубликовать фактические результаты вчерашнего голосования, прекратить насилие, вывести спецназ и немедленно освободить арестованных мирных демонстрантов, — написал политик в Twitter.

I call on President Lukashenka to publish the actual results of yesterdayâs vote, to stop the violence, to withdraw special forces and to immediately release the arrested peaceful protesters. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) August 10, 2020

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов при явке свыше 84%.

На пост президента страны, помимо него, претендовали домохозяйка Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Из них больше всего голосов набрала Тихановская — 9,9%.

После закрытия избирательных участков в Белоруссии начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Утром 10 августа появилась информация об одном погибшем, которую позднее опровергли в МВД республики. При этом в ведомстве отметили, что в столкновения с протестующими по страдали несколько десятков сотрудников милиции.

Как писал NEWS.ru, глава польского кабмина Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии после проведения президентских выборов. По его словам, Европа должна поддержать жителей республики, в их стремлении к свободе и переменам.