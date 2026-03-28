28 марта 2026 в 08:30

В Европе объявили войну «косметикорексии»

The Guardian: в Италии начали расследование в отношении косметических брендов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Итальянские регулирующие органы начали расследование в отношении компаний Sephora и Benefit Cosmetics по подозрению в использовании скрытых маркетинговых стратегий для продажи косметики молодым девушкам, сообщает The Guardian. По мнению специалистов, агрессивные рекламные акции могут способствовать развитию нездоровой одержимости уходом за кожей, известной как «косметикорексия».

Управление по защите конкуренции Италии заявило, что изучает рекламные кампании по продвижению средств по уходу за кожей, таких как маски для лица, сыворотки и антивозрастные кремы. В некоторых случаях эти продукты ориентированы на девочек младше 10 лет.

Эти практики связаны с более широкой проблемой «косметикорексии» — одержимостью подростков уходом за кожей, — уточнили в ведомстве.

По мнению экспертов, косметические бренды, принадлежащие французской группе компаний класса люкс LVMH, выбрали особо коварную маркетинговую стратегию. Она заключается в использовании очень молодых блогеров, которые поощряют навязчивую покупку косметики среди молодежи.

Ранее стало известно, что мать блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Эльвира Феопентова зарегистрировала в России новый косметический бренд. Предполагается, что в бизнесе ей будет помогать сама инфлюенсер, которая сейчас борется с раком.

