В Европе назвали цель «дерзких операций» Украины в России FT: Украина дерзкими операциями пытается нагрузить российскую оборону перед контрнаступлением

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Вооруженные силы Украины, проводя «дерзкие операции», стремятся нагрузить российскую оборону в преддверии контрнаступления, пишет Financial Times (FT). По мнению обозревателей, удар беспилотника по Кремлю, вылазка ДРГ в Белгородскую область, атака по кораблю Черноморского флота и, предположительно, беспилотники в Москве являются частью серии мероприятий, направленных на то, чтобы «обмануть противника, повлиять на его мышление и иным образом „сформировать“ поле боя перед масштабным наступлением».

Это украинские операции в серой зоне, которые требуют от России расходования ресурсов — будь то войска или информационные операции. Они подобны ловкости рук фокусника: они обманывают зрителя и отвлекают его внимание на что-то другое, — сказал бывший майор армии США, возглавляющий исследования городских войн в Институте современной войны в Вест-Пойнте Джон Спенсер.

Представитель украинской военной разведки сообщил FT, что эти операции также направлены на то, чтобы заставить Россию передислоцировать войска вдоль границы.

Ранее бывший военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что сильные дожди сыграют на руку ВСУ в работе диверсионно-разведывательных групп, так как плохая видимость позволяет бойцам хорошо скрываться. Эксперт при этом подчеркнул, что основные силы украинской армии не смогут пойти в наступление в этих условиях.