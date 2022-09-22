В Европе могут начать выдавать визы россиянам из-за частичной мобилизации ЕК обсуждает со странами Евросоюза возможность введения гуманитарных виз россиянам

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Еврокомиссия обсуждает с лидерами стран Европейского союза возможность выдачи виз россиянам после объявления частичной мобилизации, передает РИА Новости. Отмечается, что визы могут быть выданы из гуманитарных соображений.

Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче виз гражданам РФ по гуманитарным соображениям после объявления частичной мобилизации, — поделилась председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.