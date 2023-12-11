В Европе испугались пустых военных арсеналов WSJ: В Европе растет тревога из-за пустых военных арсеналов и слабой армии

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Европе растет тревога из-за ослабленных вооруженных сил и пустых боевых арсеналов, сообщает The Wall Street Journal. В то же время большая часть европейцев выступает против увеличения военных расходов за счет сокращения выплат на социальное обеспечение.

Как отмечает газета, люди встревожены «изоляционистской позицией» по Украине, которая привела к ослаблению военной промышленности Европы. При этом, пишет издание, восстановление военных мощностей является для европейских стран непосильной задачей из-за бюджетных ограничений на фоне медленного роста экономики.

Согласно публикации, в арсенале Великобритании имеется только 150 танков и порядка дюжины дальнобойных артиллерийских орудий. У Франции только 90 единиц тяжелой артиллерии, а Германии боеприпасов хватит только на два дня боя, отмечает WSJ.

Ранее стало известно, что в мире возник дефицит пороха. Это вызвало рост цен на оружие и боеприпасы. Спрос на военную атрибутику повысился из-за конфликтов на Украине и в сектора Газа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Западу требуется немало времени на восполнение ресурсов для производства боеприпасов. Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о дефиците боеприпасов по всему миру. По его словам, все мировые запасы истощились.