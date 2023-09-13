Урсула фон дер Ляйен предложила выделить €50 млрд Киеву на реформы

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Урсула Фон Дер Ляйен

Еврокомиссия предлагает выделить Украине финансовую помощь в размере €50 млрд для проведения реформ и инвестиций, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, пакет помощи будет рассчитан на четыре года.

Мы предложили €50 млрд на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну, — сказала фон дер Ляйен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на всеукраинском телемарафоне выразил надежду на реструктуризацию внешнего долга страны. В то же время он признался, что не питает иллюзий относительно того, что Запад простит Киеву все долги.

По словам главы государства, большую часть задолженности страны составляют кредиты, которые Киеву придется возвращать в течение последующих 30 лет. Он добавил, что украинские власти были вынуждены вернуть налоговые проверки для бизнеса и ряд налогов из-за требований Международного валютного фонда и ЕС.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза поспорили из-за финансовой помощи Украине в ходе обсуждения национальных бюджетов. При этом Брюссель потребовал выделить около €86 млрд в целях снижения нагрузки на бюджет объединения, одновременно продолжая поддерживать Киев. Это требование вызвало недоумение у некоторых членов Евросоюза и привело к ряду разногласий.