В Еврокомиссии оценили риск полного прекращения поставок газа из России Вице-президент Еврокомиссии не исключил полного прекращения поставок газа из России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия в Брюсселе

Еврокомиссия (ЕК) не рассматривает полное прекращение газовых поставок из России в качестве основного сценария развития конфликта с РФ. С таким заявлением выступил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, пишет РИА Новости. При этом представители Еврокомиссии все же допустили риск остановки транзита российского газа на территорию Европы.

Нет, это не базовый сценарий (остановки поставок газа из РФ — NEWS.ru), но это не тот риск, который мы можем исключить, — ответил Домбровскис.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сможет нарастить объемы поставок газа в Европу, если Канада вернет турбину газопровода «Северный поток». Он отверг обвинения в том, что российская сторона использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления.

Власти Украины просят Канаду не передавать России турбину для «Северного потока». Как утверждают в Киеве, передача турбины, которая в настоящее время находится в канадском Монреале на ремонте, станет нарушением санкций в отношении России.