В Эстонии предсказали, когда начнется наступление ВСУ Глава Минобороны Эстонии: наступление ВСУ начнется через месяц

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Наступление Вооруженных сил Украины начнется через месяц, заявил в интервью порталу Гостелерадио Эстонии ERR министр обороны балтийской республики Ханно Певкур. По его словам, сейчас этим действиям мешает дождливая погода.

Может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, — сказал Певкур.

По его словам, наступление может начаться раньше, если погода изменится. Певкур считает, что в ином случае атаки стоит ожидать через один-два месяца.

Ранее The Economist сообщил, что предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины может определить будущее не только страны, но и всей Европы. По данным издания, риски высоки и все может закончиться окружением украинских военных.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что провал готовящегося контрнаступления ВСУ может обернуться свержением президента Украины Владимира Зеленского. Он слишком надеялся на Запад, отметил Соскин. По его мнению, все показатели говорят о том, что ВСУ вряд ли смогут наступать, учитывая острую нехватку техники и боеприпасов.