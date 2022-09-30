В Эстонии предложили ввести «декларацию лояльности» для некоторых россиян Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил ввести «декларацию лояльности» для россиян, получающих ВНЖ и гражданство

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Столица Эстонии Таллин

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил создать «декларацию лояльности» для россиян, которые хотят получить гражданство страны или вид на жительство, передает «Коммерсант». В самом документе будут затрагиваться вопросы отношения к военной спецоперации на Украине.

Я думаю, что в сложившейся ситуации вполне уместно поставить вопрос о том, чтобы люди действительно давали декларацию о лояльности. Это означает оценку того, как они понимают войну России на Украине, как люди понимают прошлое Эстонии, — говорит Рейнсалу.

На сегодняшний день для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание эстонского языка и конституции страны.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам РФ с туристическими визами, в том числе выданными третьими государствами. Запрет действует на въезд гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не будет предоставлять убежище избегающим частичной мобилизации гражданам России. До этого в Эстонии отмечали, что намерены запретить въезд обладающим видом на жительство россиянам, которые примут участие в спецоперации на Украине.