Боррель заявил о планах по деблокированию Одессы

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Акватория грузового порта в Одессе

Евросоюз ожидает, что порты Одессы и ряда украинских городов будут деблокированы в скором времени, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС. Он отметил, что вывоз зерна через Болгарию и Румынию не удовлетворяет спрос на мировом рынке продовольствия. Боррель выразил надежду, что Украине и России удастся договориться по «зерновому вопросу».

Мы делаем что можем для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно. Поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов, — сказал глава европейской дипломатии.

Представители России, Турции, Украины и ООН 13 июля обсудили возможность создания «зернового коридора». Одним из условий вывоза зерна с Украины является договоренность о прекращении огня по пути следования судов. Кроме того, прибывающие на Украину пустые суда будут проверяться турецкими военно-морскими силами, чтобы не допустить контрабанды оружия.