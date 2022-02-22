В ЕС заявили, что поставки оружия стран НАТО на Украину не вели к миру

Поставки на Украину «тонны вооружений» в период эскалации ситуации в Донбассе со стороны США и Великобритании не способствовали мирному урегулированию кризиса, рассказал французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен, пишет ТАСС.Он назвал подобные действия подталкиванием к преступлениям.

Особенно это касается некоторых добровольческих отрядов, использующих стилизованную под нацистскую символику. Я просто потрясён, как демократические государства могут вооружать нацистов, и искренне не понимаю, как массовые поставки вооружений могут способствовать мирному урегулированию, — подчеркнул политик.

При этом Жювен поблагодарил Германию, которая отказалась поставлять оружие Украине.

Поставлять оружие наёмникам, которые грозятся напасть на Россию — а это проблема не только Донбасса — всё равно, что подливать масла в огонь. Это фактически подталкивание к преступлению. Я приветствую европейские государства, которые отказались способствовать поставкам оружия на Украину, особенно Германию, — отметил он.

В вопросе о перспективах вступления Украины в НАТО после признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией, по мнению политика, в Европе, «вероятно, большинство против такого шага».

Большинство европейцев это не устраивает. Но прекрасно известно, что НАТО — это американская организация, которая никогда не поступится манипуляциями и ложью, а также манипулированием общественного мнения по поводу нападений под чужим флагом, чтобы оправдать всё более сильное укрепление своих позиций, — добавил европарламентарий.

Жювен подчеркнул, что действия Вашингтона и Лондона в контексте украинского кризиса свидетельствуют об их желании не урегулировать конфликт, а добиться подчинения Европы. Таким образом они подавляют любые попытки европейцев обрести самостоятельность в вопросах безопасности.

Настоящий вызов — это не Украина. Для США и Великобритании главный вызов — это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС. <...> британцы пытаются использовать замечательную возможность отомстить Евросоюзу, поскольку они никогда не поддерживали условия, на которых им пришлось выйти из содружества- сказал политик.

По мнению Жювена, США в этой ситуации выступают в роли «поджигателей», но сами предпочитают «вести войну чужими руками». Ещё одной причиной является желание американцев заставить ЕС покупать их сжиженный природный газ, который является более дорогим и менее экологичным топливом, чем российский природный газ.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев ранее заявил, что Берлин занимает последовательную позицию по вопросу поставок летального оружия Киеву, они исключены. Власти Германии в этом вопросе не хотят менять «военно-технический баланс».