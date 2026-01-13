Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:57

В ЕС задумали изменить тренировочную миссию ВСУ

Каллас: Евросоюз может приступить к тренировкам ВСУ на Украине

Кая Каллас
Евросоюз может расширить тренировочную миссию Вооруженных сил Украины, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, которые приводятся на сайте объединения, маневры будут проходить на территории страны.

У нас уже есть военная миссия по обучению украинских солдат, и мы можем распространить этот мандат также на проведение тренингов на украинской территории, — сказала Каллас.

До этого председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас обратил внимание на молчание Каллас после ударов США по столице Венесуэлы. Сенатор иронично задался вопросом, не пропустил ли он чего-либо, поскольку Венесуэла не атаковала резиденцию президента США и не совершала терактов на американской территории.

Кроме того, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что Каллас не должна была игнорировать факт атаки ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. По его мнению, игнорирование этого факта создает опасное впечатление, что Евросоюз поддерживает терроризм.

