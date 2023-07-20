В ЕС указали на угрозу для навигации в Черном море Боррель: навигация в Черном море оказалась под угрозой из-за ситуации вокруг украинских портов

Навигация в Черном море оказалась под угрозой, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит РИА новости, этот кризис стал следствием краха зерновой сделки, что привело к закрытию гуманитарного коридора, ведущего из украинских портов.

Он также обратил внимание на ситуацию в Одессе, где ранее под удар попала инфраструктура военного назначения. Боррель уверен, что происходящее негативно сказывается на судоходстве.

Россия обстреливает украинские морские порты, препятствуя свободной навигации в Черном море, ставя под угрозу все суда, следующие в Черном море, — сказал дипломат.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о поражении высокоточным оружием морского базирования судоремонтного завода в Одессе. Кроме того, был уничтожен топливный склад.

Кроме того, в ведомстве предупреждали о том, что Москва будет рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения все суда, направляющиеся на Украину через Черное море. Такие меры были приняты после прекращения действия условий зерновой сделки. Вскоре аналогичное заявление сделали в Минобороны Украины, запретив при этом судоходство в северо-восточной части акватории и в районе Керченского пролива.