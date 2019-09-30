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Европейский союз придаёт первостепенное значение независимости, свободе выражения мнений и СМИ. Таким образом представитель ЕС прокомментировал решение Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины о лишении канала «112 Украина» лицензии на эфирное вещание.

Он отметил, что каналу не продлили срок действия лицензии в связи с нарушением действующего законодательства Украины, передаёт ТАСС .

26 сентября Украинский национальный совет по телевидению и радиовещанию отказался продлевать лицензию на цифровое вещание компании «Новый формат ТВ», которая известна под логотипом «112 Украина». Согласно документу, телеканалу отказано в продлении разрешения на вещание в формате DVB-Т2 в пяти регионах страны.

Как писал News.ru, генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже заявил, что лишение телеканала «112 Украина» лицензии на эфирное вещание нарушает принцип свободы СМИ.