В ЕС приняли новое решение по аресту российских автомобилей ЕС оставил за национальными властями решения об аресте российских машин

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Национальные правительства стран Евросоюза будут самостоятельно решать, что делать с российскими автомобилями, которые уже находятся на их территории, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. Так он ответил на просьбы литовской таможни прояснить вопрос ареста машин, въехавших до вступления в силу ограничений.

Государства — члены ЕС должны сами решать, что делать с товарами, которые уже попали на их территорию. Они должны оценивать все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами, — сказал Ферри.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что санкционные законы ЕС в отношении РФ запрещают въезд на территорию содружества на зарегистрированных в России автомобилях. Это будет расцениваться как запрещенный импорт, вне зависимости от того, используется ли машина в личных или коммерческих целях. Под ограничения также попали смартфоны, ноутбуки и различные средства личной гигиены вроде туалетной бумаги, шампуней или зубной пасты. Также в черный список попали драгоценности.

Глава Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов назвал происходящее беспределом. По его словам, с точки зрения функционирования таможенных механизмов действия европейских властей незаконны, однако повлиять на ситуацию возможности нет.