В ЕС объяснили, почему для приезжающих из РФ не откроют границы 1 июля

https://static.news.ru/photo/05b0ccaa-b77a-11ea-b8e2-fa163e074e61_660.jpg Брюссель, Бельгия Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в РФ Евросоюз не может включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы. Об этом сообщил в Брюсселе осведомлённый источник в делегации одного из государств ЕС.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить её в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля, — сообщил ТАСС источник.

По словам собеседника агентства, «России нужно больше времени», так как коронавирус начал распространяться там позже, чем в европейских странах.

Как писал NEWS.ru, ранее о том, что РФ не вошла в число государств, для которых Европейский союз даст разрешение на въезд с начала июля сообщил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

Еврокомиссия порекомендовала начать поэтапно открывать границы с 1 июля. Решение для каждой отдельной страны должно быть основано на эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с распространением COVID-19. Государствам — членам ЕС Еврокомиссия поручила до конца июня открыть внутренние границы.