В ЕП рассказали, что европейцы думают о ситуации с Россией Депутат ЕП Уоллес: 70% европейцев не поддерживают антироссийские санкции

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Главы стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. При этом опросы показывают, что граждане Европы не поддерживают антироссийские санкции, написал он в Twitter.

Опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в июне прошлого года, показал, что более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России, — отметил Уоллес.

Политик назвал «дурацкой» гибридную войну против России, которую продвигают США и НАТО. Такие действия вызывают осуждение, добавил он.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их вводит. По ее словам, международное сообщество потеряло доверие ко многим международным институтам, поскольку возник страх, что подобные ограничения могут быть введены в адрес любого игрока на международной арене.