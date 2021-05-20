В ЕП назвали отличной новостью приостановку санкций против Nord Stream 2

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Приостановка санкций со стороны США против компании Nord Stream 2 AG, реализующей проект российского газопровода «Северный поток — 2», является отличной новостью для всей Европы. Весь континент выиграет от этого решения, так как сможет получать стабильный поток газа из России, необходимого для развития. Об этом в разговоре с журналистами заявил депутат Европейского парламента Тьерри Мариани, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что в первую очередь из приостановки санкций выгоду извлечёт Германия. По словам Мариани, также выиграет и вся остальная Европа, ведь потребление газа будет быстро расти из-за решений в сфере энергетики, которые были приняты для выбора возобновляемых источников энергии, требующих надёжного газового резервирования.

Как сказал депутат, российский газ с экологической точки зрения является наилучшим выбором, ведь он оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем сжиженный газ (СПГ), который Штаты желали бы поставлять в Европу.

Что касается Франции, то эта победа здравого смысла Германии ещё раз показывает провал международных решений Эммануэля Макрона. Он вмешался в немецкий вопрос и поддержал американские санкции против Германии. Макрон даже посоветовал канцлеру Ангеле Меркель отказаться от проекта Nord Stream 2. Каким же неправильным было его отношение! Я рад, что эта проблема санкций снята с повестки дня, — добавил Мариани.

Ранее администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с компании Nord Stream 2 AG.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ США от введения санкций является положительным сигналом, так как все участники проекта заинтересованы в его скорейшей реализации.