В ЕК рассказали о поддержке идеи совместных закупок газа для ЕС Глава ЕК фон дер Ляйен: лидеры стран ЕС поддержали идею о совместных закупках газа

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза поддержали идею об обязательных совместных закупках газа для сообщества. Европейские компании смогут создавать консорциум, отметила она на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Лидеры очень поддержали идею дать позволение компаниям для совместных закупок, создавать консорциум, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она добавила, что идея имеет «один обязательный элемент». Речь об агрегировании определенного объема газа для совместных закупок, пояснила фон дер Ляйен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что доля российского газа в общем объеме европейского импорта снизилась до 7,5%. По ее словам, до начала конфликта на Украине доля РФ составляла 41%. Также глава ЕК выступила за общие закупки газа странами ЕС в следующем сезоне.