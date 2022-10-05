Стало известно, насколько снизились поставки российского газа в ЕС Еврокомиссия заявила о снижении доли российского газа в импорте ЕС до 7,5%

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Газорегуляторный пункт

Доля российского газа в общем объеме европейского импорта снизилась до 7,5%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента. По ее словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, до начала конфликта на Украине доля РФ составляла 41%.

Сейчас этот показатель составляет 7,5%, — сообщила глава ЕК

Также она выступила за общие закупки газа странами ЕС в следующем сезоне, чтобы избежать роста цен на топливо из-за конкуренции. По ее словам, необходимо найти такой стоимостной коридор, который бы позволил избегать резких колебаний цен на рынке.

Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок газа от «Газпрома» через территорию Австрии. Уточняется, что такое решение стало возможным благодаря отмене ряда ограничений.

Накануне стало известно, что Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за поставку газа в сумме €1,9 млрд. По данным СМИ, этой зимой Будапешт, скорее всего, должен будет выплатить около €4 млрд за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа.