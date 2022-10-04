Bloomberg: Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за газ

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Агентство Bloomberg сообщает, что Венгрия договорилась с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставку газа в сумме €1,9 млрд. Издание считает, что этой зимой Венгрия, скорее всего, должна будет выплатить около €4 млрд за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа.

Венгрия подписала контракт с компанией «Газпром» 31 августа. Речь идет о поставке газа дополнительно до 5,8 млн кубометров в сутки, начиная с 1 сентября. Накануне стало известно, что венгерская компания MVM заключила с российской компанией соглашение об отсрочке платежа для того, чтобы оптимизировать финансирование в зимний период.

Два долгосрочных контракта сроком на 15 лет венгерская MVM заключила с «Газпромом» в сентябре прошлого года. Они предусматривают поставки порядка 4,5 млрд кубометров газа в год по трубопроводам через Сербию и Австрию в обход Украины.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европы полностью провалилась. Принятые ограничительные меры в отношении России привели к тому, что экономика Европы оказалась в рецессии.