В Венгрии указали на полный провал санкционной стратегии ЕС Глава МИД Венгрии Сийярто: стратегия ЕС с антироссийскими санкциями полностью провалилась

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Петер Сиярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европы полностью провалилась. Принятые ограничительные меры в отношении России привели к тому, что экономика Европы оказалась в рецессии, отметил он в эфире радио Kossuth.

Шаги, выбор, реакции Евросоюза на войну на Украине, которые были до сих пор, полностью провалились, поскольку санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем России. Они наносят огромный вред европейской экономике, ведь до небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания, и все это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии, — подчеркнул глава венгерского МИД.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее называл количество санкций, принятых в отношении Москвы. По его словам, их было введено 11 тысяч, но успехом они не увенчались.

Ранее стало известно, что Будапешт никогда не согласится с возможными санкциями Запада в отношении госкорпорации «Росатом» и компании «Газпром», заявил Петер Сиярто. Министр пояснил, что поставки энергоносителей из России для Будапешта являются вопросом, затрагивающим национальный суверенитет.