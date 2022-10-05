Eni подтвердила возобновление поставок от «Газпрома» через Австрию

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок газа от «Газпрома» через территорию Австрии, передает РИА Новости. Уточняется, что такое решение стало возможным благодаря отмене ряда ограничений.

Eni информирует, что сегодня возобновились поставки газа, поставляемого «Газпромом» через Австрию. Возобновление поставок стало возможным благодаря разрешению компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений, вытекающих из нового законодательства, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за поставку газа в сумме €1,9 млрд. По данным СМИ, этой зимой Будапешт, скорее всего, должен будет выплатить около €4 млрд за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа.

Ранее «Газпром» заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств «Молдовагазом» по оплате голубого топлива до 20 октября 2022 года. Кроме того, расторжение контракта возможно в любой момент из-за грубого нарушения сроков соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагаза».