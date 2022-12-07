В двух регионах восточной Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. Сирены звучат в Харьковской и Днепропетровской областях.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных украинским властям частях Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Накануне в Днепропетровске прозвучал взрыв, после чего в регионе объявили воздушную тревогу. Взрывы также прозвучали в пригородах столицы региона. Воздушная тревога в тот день также была объявлена в Николаевской и Одесской областях. Украинские журналисты обвинили Россию в нанесении ударов по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
6 декабря в Минобороны сообщили, что ВС РФ массированным ударом по украинской инфраструктуре прервали ремонт и выпуск обороной продукции, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов для ВСУ.
5 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Авторы Telegram-канала «Труха Украина» ожидали, что в тот день на территорию страны могло упасть около 100 ракет.