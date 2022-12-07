В двух областях на востоке Украины звучат сирены воздушной тревоги В Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В двух регионах восточной Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. Сирены звучат в Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных украинским властям частях Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Накануне в Днепропетровске прозвучал взрыв, после чего в регионе объявили воздушную тревогу. Взрывы также прозвучали в пригородах столицы региона. Воздушная тревога в тот день также была объявлена в Николаевской и Одесской областях. Украинские журналисты обвинили Россию в нанесении ударов по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

6 декабря в Минобороны сообщили, что ВС РФ массированным ударом по украинской инфраструктуре прервали ремонт и выпуск обороной продукции, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов для ВСУ.

5 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Авторы Telegram-канала «Труха Украина» ожидали, что в тот день на территорию страны могло упасть около 100 ракет.