https://static.news.ru/photo/a4121fba-2a31-11ea-9b87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Регион 78 | Санкт-Петербург/vk.com

В результате аварии с пассажирским автобусом на 30-м км шоссе Таллин — Нарва пострадала 35-летняя россиянка. Полученные ею травмы носят лёгкий характер.

Среди пострадавших оказалась гражданка России 1984 года рождения, — цитирует РИА Новости сообщение посольства РФ в Эстонии.

В разговоре с сотрудником посольства она рассказала, что получила лёгкие травмы, ей оказали необходимую медпомощь и отпустили из больницы.

Как писал NEWS.ru, по меньшей мере девять человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Таллин. По предварительной информации, автобус съехал в кювет из-за столкновения с каким-то объектом. Уточняется, что всего в автобусе вместе с двумя водителями находилось 67 человек. После аварии тех, кто отказался от госпитализации, доставили в Таллин на другом автобусе.