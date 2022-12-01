В ДТЭК сообщили о взрывах на украинских предприятиях энергосферы

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В украинском холдинге ДТЭК заявили о том, что на энергетических предприятиях страны прогремели взрывы. В результате пострадали два сотрудника. Они были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении, опубликованном на сайте частного инвестора энергоотрасли Украины.

Ранены два энергетика. Им была оперативно оказана необходимая помощь, — сказано в сообщении.

В ДТЭК добавили, что на данный момент специалисты начали работы по устранению последствий взрывов. О масштабах повреждений оборудования и инфраструктуры они объявят позже.

Сейчас на объектах работают только критически необходимые сотрудники, остальных перевели на удаленный формат. По информации ДТЭК, за два месяца на энергетических предприятиях Украины погибли три человека, еще 24 получили травмы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на полях саммита НАТО в Бухаресте, что страна решила закупить оборудование для поддержания энергетической безопасности Украины. В пакет помощи войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники перенапряжения, разъединители, оборудование и топливо для резервной работы украинских электростанций.