США закупят оборудование для поддержания энергобезопасности Украины Блинкен: США закупят оборудование для поддержания энергобезопасности Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США решили закупить оборудование для поддержания энергетической безопасности Украины. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Бухаресте, об этом же сообщается в опубликованном на сайте администрации Белого дома документе.

В пакет помощи войдут распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники перенапряжения, разъединители, оборудование и топливо для резервной работы украинских электростанций. Агентство США по международному развитию также поставит на Украину бронежилеты для коммунальщиков, мобильные котельные и оборудование для тепловых сетей на $23 млн.

Эти поставки должны обеспечить отоплением 7 млн мирных жителей в 19 областях Украины, говорится в документе. Также Минэнерго США выделило $35 млн на закупку и $17 млн на транспортировку электросетевого оборудования, дизельного топлива и генераторов для аварийной эксплуатации украинских АЭС. Таким образом, отмечается в документе, началась полная интеграция энергетической инфраструктуры Украины с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Администрация США сообщает также, что с начала СВО Госдеп выделил $145 млн на ремонт, техническое обслуживание и усиление украинского энергетического сектора. При этом отмечается, что США заинтересованы в разработке маршрутов поставок природного газа с запада на восток для обеспечения независимости Украины от российского «Газпрома».

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков сообщил, что Украине грозит полный блэкаут, если Россия добьется отключения всех атомных электростанций от энергосистемы страны. Россия не наносит ударов по АЭС, но вынуждает Киев самостоятельно их отключать, затрудняя получение электроэнергии от них, считает эксперт.