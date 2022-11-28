Энергоэксперт назвал условие полного блэкаута на Украине Энергоэксперт Юшков: Украине грозит полный блэкаут при отключении всех АЭС от энергосистемы страны

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине грозит полный блэкаут, если Россия добьется отключения всех атомных электростанций от энергосистемы страны, рассказал Lenta.ru энергоэксперт Игорь Юшков. По его словам, Россия не наносит ударов по АЭС, но вынуждает Киев самостоятельно их отключать, затрудняя получение электроэнергии от них. Эксперт уточнил, что без АЭС вся украинская энергосистема перестанет работать.

Как только были аварийно отключены АЭС, мгновенно вся страна погрузилась во тьму, тогда начинается полный блэкаут. Россия не бьет по АЭС, но вынуждает оператора энергосистемы Украины самостоятельно их отключать. Зачастую если электростанции целые, то с них нельзя получить электроэнергию, потому что затруднен переток между регионами. Если Россия будет дальше добиваться изоляции атомных станций, тогда да [грозит полный блэкаут], — уточнил Юшков.

Энергоэксперт подчеркнул, что энергосистема Украины базируется на АЭС и если они отключаются, остальные электростанции становятся бесполезными, так как их мощности не хватает для передачи энергии в общую сеть. Специалист отметил, что аварийные отключения происходят именно по этой причине. Восстановление украинской энергосистемы возможно только после гарантий прекращения обстрелов, добавил Юшков.

Военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер ранее сообщил, что без помощи западных стран Украина может погрузиться в темноту уже через несколько недель. Он также пояснил, что из-за больших размеров страны, организовать качественную защиту уязвимых объектов на Украине крайне сложно.