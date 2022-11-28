Австрийские военные назвали сроки тотального блэкаута на Украине Полковник Райснер: Украина без помощи Запада погрузится во тьму через несколько недель

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Без помощи западных стран Украина может погрузиться в темноту уже через несколько недель. Такое мнение в интервью ZDF высказал военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. Он также пояснил, что из-за больших размеров страны, организовать качественную защиту уязвимых объектов на Украине крайне сложно.

Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, — сказал Райснер.

Он пояснил, что страна оказалась уязвима к ударам по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе ВС РФ уничтожили около трети украинских систем ПВО. При этом на Западе недооценили возможности Москвы. В настоящее же время противостоять российским ракетным ударам также сложно из-за больших размеров Украины и множества объектов, которые необходимо защищать.

Европа пытается наскрести то, что есть, и отправить это Украине. Мы отстаем, а Россия <...> снова проявляет инициативу. Это парадоксальная ситуация, — резюмировал военный.

Удары по критической инфраструктуре на Украине со стороны ВС РФ начались 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту. Целями российских ударов, по информации Минобороны РФ, стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности. Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.