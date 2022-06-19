В ДНР за основу для трибунала возьмут Нюрнбергский процесс Власти ДНР: фундаментом для трибунала в республике станет Нюрнбергский процесс

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Мариуполь

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что в республике при подготовке к международному трибуналу берут за основу Нюрнбергский процесс. Его документы позволяли до последнего находить преступников и наказывать их, отметила она в беседе с ТАСС.

Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по примеру Нюрнбергского процесса. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры, — пояснила Шишкина.

Она добавила, что власти ДНР рассчитывают до конца лета провести несколько промежуточных трибуналов над украинскими националистами, которые причастны к совершению военных преступлений. Одним из первых состоится Мариупольский трибунал.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин заявил: президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом. Он пояснил, что причиной этому станут военные преступления, которые совершил официальный Киев на территории Донбасса.