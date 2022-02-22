В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения

В самопровозглашённой Донецкой народной республике идут бои по всей линии соприкосновения. Ополченцы наносят удары по позициям ВСУ. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, его слова приводит ТАСС.

Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, используя все доступные им средства поражения, — сказал он.

Басурин также призвал украинских военных сложить оружие.

Накануне в ДНР заявили об обстреле Донецка и ещё ряда населённых пунктов республики. По данным Нармилиции, ВСУ применяли артиллерию и миномёты.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступилс обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.