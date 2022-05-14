В ДНР разрешили ввоз товаров из трёх украинских областей В ДНР разрешили ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей

Фото Александр Гальперин/РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому на территорию ДНР разрешается ввоз товаров с трёх украинских областей — Харьковской, Херсонской и Запорожской. Соответсвующий документ опубликован на сайте главы ДНР. Он вносит изменения в указ №73 «Об установлении запрета на ввоз на таможенную территорию Донецкой Народной Республики товаров с территории Украины» от 4 апреля 2017 года.

Согласно принятому решению, резиденты ДНР и ЛНР смогут заключать внешнеэкономические сделки с нерезидентами, зарегистрированными в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях Украины. При этом такие сделки не будет облагаться таможенными процедурами и таможенными пошлинами. Однако ввоз алкоголя и табачной продукции на территорию ДНР и ЛНР остаётся под запретом.

В апреле ДНР и ЛНР разрешили транзит через свои территории товаров из России в Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее в Донецкой Народной Республике назначили посла в России. Им стала Ольга Макеева, соответствующий приказ подписал глава ДНР Денис Пушилин.